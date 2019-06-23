Сборная Камеруна завершила выступление на женском чемпионате мира-2019, проиграв Англии в матче 1/8 финала – 0:3. Игра получилась скандальной.

В начале игры одна из камерунок – Аугустин Эджанге – отличилась плевком в соперницу. Рефери не заметила эпизод.

В конце первого тайма англичанки забили второй гол, который был засчитан только после просмотра арбитрами видеоповторов. Камерунки были в ярости, они считали, что игрок соперника находилась в офсайде. Африканки несколько минут отказывались продолжать игру.

После свистка на перерыв, как передает The Telegraph, камерунки устроили скандал в туннеле, обвиняя ФИФА и VAR в расизме. Некоторые футболистки отказались выходить на второй тайм, но помогло вмешательство официальных лиц.

Во втором тайме Камерун сократил отставание до минимума, но гол был отменен из-за офсайда. На помощь рефери снова пришел VAR. Автор отмененного гола Нйойя Нишу расплакалась прямо на поле, камерунки снова возмутились решению арбитра.

Самой судье тоже досталось.

В четвертьфинале Англия сыграет с Норвегией.

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