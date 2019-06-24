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Твиттер ООН сделал пост о гендерной дискриминации в футболе. На картинке угнетателем поставили Месси

Твиттер ООН сделал пост о гендерной дискриминации в футболе. На картинке угнетателем поставили Месси
Eurosport

1 час назад

Теперь фемниистки наедут на Лео.

Твиттер-аккаунт ООН выложил пост против дискриминации футболисток по оплате труда. Запись проиллюстрирована картинкой, на которой нарисован игрок «Барселоны» Лео Месси.

«Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из семи ведущих мировых лиг женского футбола – 42,6 млн долларов. Структура «ООН-Женщины» требует равной оплаты в спорте», – говорится в посте.

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