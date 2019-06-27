Как Невилл попал в женский футбол

Фил получил место в женской сборной Англии во многом от безысходности. Место в национальной команде стало свободным после расистского скандала, из-за которого ушел главный тренер Марк Сэмпсон. Тренер привел родоначальниц к лучшим результатам в истории (бронза ЧМ-2015 и полуфинал Евро-2017), но даже это не спасло его от обвинения в притеснении темнокожих игроков.

Показания футболистки Эни Алуко оказались сильнее тренерских слов. Сэмпсона из сборной убрали за «неуместное поведение» на предыдущем месте работы – в «Бристоль Сити».

После такого скандала желающих идти в команду не нашлось даже среди тех, кто изначально подал заявку. В итоге выбор главы женского футбола в Англии Сью Кэмпбэлл остановился на Невилле, хотя тот первоначально и не стремился сменить Сэмпсона. Но возможность получить первый опыт главного тренера перевесила.

Фил работал ассистентом у Ходжсона, Мойеса и брата Гари

После завершения игровой карьеры братья Невилл вошли в тренерский штаб мужской сборной Англии Роя Ходжсона. После Евро-2016 Фил поучаствовал в подготовке национальной команды уже к молодежному Евро, а потом вернулся в «МЮ» – один из помощников Дэвида Мойеса.

Следующее воссоединение братьев произошло в Испании. Фил вошел в тренерский штаб «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту летом 2015-го. Но уже через полгода бразильского тренера сменил Гарри. Братский дуэт продержался три месяца. 3 победы в 16 матчах, и англичан отправили домой.

Gary y Phil Neville, Valencia (Uefa.com)From Official Website

За 2 года без дела Фил основательно заскучал: «Я работал с самого окончания игровой карьеры: сначала с молодежной сборной Англии, потом с «Манчестер Юнайтед», а затем с «Валенсией». Теперь я хотел стать тренером. Мне было неважно кого тренировать: женскую или мужскую команду, юниоров, или детей. Я просто хотел собственную команду. Хотел создать свою философию».

Ему пришлось удалить твиттер

Назначение Фила Невилла в Англии встретили, мягко говоря, без восторга. Большинство хотело видеть на посту тренера женской сборной женщину. А тут еще и пользователи твиттера раскопали его старые цитаты, которые не добавили веса перед утверждением в роли коуча: «Вы, женщины, хотите равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам» или «Заботы женщин по утрам – приготовить завтрак, собрать детей и застелить кровати».

23 января 2018 года Невилла все же утвердили тренером сборной. Через несколько часов его твиттер-аккаунт был удален.

Следует принципам сэра Алекса

Но главные уроки Фил конечно же усвоил во время работы с Алексом Фергюсоном: «Его ценности – трудолюбие, хорошее поведение, уважительное отношение к людям, правильная подготовка, правильное представление о себе – всегда оставались со мной. И это то, что я хотел привить своим игрокам с самого начала.

Сэр Алекс обычно говорил нам: «Что вы хотите – поехать в отпуск в Блэкпул или полететь на Луну?» Он имел в виду, что каждый может отправиться в Блэкпул, но очень немногие люди могут совершить полет на Луну. Многие клубы выигрывают трофеи, но единицы из них делают это регулярно в течение многих лет. В «МЮ» в нас воспитывали эту жажду победы.

Phil NevilleGetty Images

Я собираюсь работать по этим принципам. Подобное отношение есть у команды США, они весьма высокомерно полагают, что являются лучшей командой в мире, и я хочу, чтобы у нас было такое же отношение», – говорил после назначения Фил.

Слова не расходились с делом. Англичанки заняли второе место в товарищеском, но очень престижном турнире с участием США, Германии и Франции. «Львицы» разгромили француженок (4:1), а после перестреляли немок (4:3), и только обидный автогол в игре с американками лишил Англию итоговой победы в турнире.

Несмотря на лишь второе место, английская пресса была в восторге, а сборная в рейтинге ФИФА поднялась на рекордную вторую строчку.

Перед ЧМ устроил команде тимбилдинг с морпехами

Во время подготовки к чемпионату мира во Франции футболистки сборной 24 часа провели в качестве королевских морских пехотинцев: в полном обмундировании, с раскраской на лице, сухпайками и полосой препятствий.

На удивление девушкам понравилось. «Мы видели людей, которым ампутировали руки и ноги, и их пример был вдохновляющим. Мы считаем, что мы храбрые, потому что играем в футбол, но есть люди, потерявшие половину тела и нашедшие в себе силы жить дальше. Это отрезвляет, особенно когда кто-то из нас переживает из-за синяков и боли в ногах. Я думаю, что подобный опыт нам пригодится», – сказала один из лидеров команды Бет Мид.

Затея Невилла удалась.

ЧМ-2019. Три победы в группе и скандал в матче с Камеруном

Англичанки 4 раза выходили в плей-офф ЧМ, но только в 2019-м впервые прошли группу настолько уверенно: три победы в трех матчах и всего лишь один пропущенный мяч.

Матч с Камеруном по счету тоже был выигран уверенно (3:0), зато закончился очередным скандалом. Африканки обвинили судей в расизме из-за двух отмененных голов, плевались в англичанок и отказывались возобновлять матч. «Я посмотрел 90 минут этой игры и чувствую, что мне стыдно за соперника. Вот почему сейчас я доволен только тем, что мы вышли в четвертьфинал. 5-7 миллионов детей, которые смотрят эту игру в Англии, увидели такое поведение Камеруна. Это печально», – сказал после игры Невилл.

Плевки в соперниц и обвинение VAR в расизме. Скандальный вылет Камеруна с женского ЧМ-2019

Четвертьфинал – проклятая стадия не только для мужской сборной. 3 из 4 плей-офф заканчивались для англичанок именно на этой стадии. На ЧМ-2015 проклятие было снято. У Невилла и его команды неплохой шанс не только повторить, но и улучшить результаты из 2015-го.

«В последнее время я много бегаю. Много думаю. Я уже знаю, что скажу игрокам перед нашей первой игрой против Шотландии. Так же, как я знаю как будет выглядеть моя команда в следующих играх против Аргентины и Японии. Я люблю готовиться к матчам. Чтобы иметь представление о том, как будет идти игра.

Я точно знаю, что собираюсь сказать и в какой момент. Я просто надеюсь, что это сработает», – сказал Фил Невилл перед стартом ЧМ,

Пока в сборной у него все работает безотказно.

На женском ЧМ-2019 вообще очень жарко:

Твиттер ООН сделал пост о гендерной дискриминации в футболе. На картинке угнетателем поставили Месси

Первая обладательница «ЗМ» ушла из сборной и критикует ее за сексизм. Ей жестко ответил Эдегор

Качай приложение Eurosport для iOS или Android