После матча между сборными США и Испании (2:1), который состоялся в рамках 1/8 финала женского чемпионата мира, американка Меган Рапино довольно грубо ответила на вопрос о возможном приглашении ее и ее команды в Белый дом.

«Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, меня там точно не будет. Хотя нас все равно не собираются приглашать. Сильно сомневаюсь, что позовут», – заявила Меган, забившая в ворота сборной Испании два мяча (оба – с пенальти).

Трамп ответил на слова Рапино серией твитов. «Кроме команд из НБА, другие команды любят приезжать в Белый дом. Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган сперва нужно выиграть, а уже потом говорить! Нужно закончить работу! Мы еще не приглашали Меган или ее команду, но теперь пригласим вне зависимости от результата.

Меган никогда не стоит проявлять неуважение по отношению к стране, Белому дому и нашему флагу, особенно учитывая, сколько всего было сделано для нее и для ее команды. Гордитесь флагом, за который бьетесь. США прекрасно справляется с задачей!» – написал Трамп.

Также Рапино заявила, что считает Трампа расистом, сексистом и просто нехорошим человеком.

В 1/4 финала сборная США встретится со сборной Франции.

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