Форвард сборной Дании Пернилль Хардер прорвалась к своей подруге Магдалене Эрикссон, играющей за сборную Швецию на женском чемпионате мира.

Ради этого Хардер надела майку шведской национальной команды, а встречу с Эрикссон украсила горячим поцелуем.

Хардер ретвитнула фото с поцелуем и подписала его: «Чего не сделаешь ради любви. Но не переживайте, Дания всегда останется для меня страной номер 1».

Швеция уже вышла в 1/4 финала женского ЧМ.

Дания на турнир не попала.

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