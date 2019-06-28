Датчанка надела форму сборной Швеции, чтобы подарить их защитнику обжигающе горячий поцелуй
Настоящая любовь.
Форвард сборной Дании Пернилль Хардер прорвалась к своей подруге Магдалене Эрикссон, играющей за сборную Швецию на женском чемпионате мира.
Ради этого Хардер надела майку шведской национальной команды, а встречу с Эрикссон украсила горячим поцелуем.
Хардер ретвитнула фото с поцелуем и подписала его: «Чего не сделаешь ради любви. Но не переживайте, Дания всегда останется для меня страной номер 1».
- Швеция уже вышла в 1/4 финала женского ЧМ.
- Дания на турнир не попала.
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