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Датчанка надела форму сборной Швеции, чтобы подарить их защитнику обжигающе горячий поцелуй

Датчанка надела форму сборной Швеции, чтобы подарить их защитнику обжигающе горячий поцелуй
Eurosport

15 мин. назад

Настоящая любовь.

Форвард сборной Дании Пернилль Хардер прорвалась к своей подруге Магдалене Эрикссон, играющей за сборную Швецию на женском чемпионате мира.

Ради этого Хардер надела майку шведской национальной команды, а встречу с Эрикссон украсила горячим поцелуем.

Хардер ретвитнула фото с поцелуем и подписала его: «Чего не сделаешь ради любви. Но не переживайте, Дания всегда останется для меня страной номер 1».

  • Швеция уже вышла в 1/4 финала женского ЧМ.
  • Дания на турнир не попала.

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