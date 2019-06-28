26-летняя футболистка «Норт Каролины» Эбби Далькемпер отыграла больше 40 матчей за сборную США. С национальной командой она уже выиграла женский Кубок КОНКАКАФ-2018, а сейчас идет к медалям на ЧМ-2019 – 28 июня пройдет четвертьфинал с Францией.

Число подписчиков ее инстаграма приближается к 100 тысячам, а недавно Эбби порадовала их фотосессией Swimsuit на пляжах Сент-Люсии для издания Sports Illustrated.

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