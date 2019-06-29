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Легенда сборной США: «Вперед, геи! Без геев в команде чемпионат не выиграть»
Саламычу на заметку.
Лидер сборной США Меган Рапино заявила, что без представителей ЛГБТ-движения команда не была бы настолько сильной.
«Вперед, геи! Вам не выиграть турнир без гомосексуалов в команде – такого вообще никогда не случалось, ни разу. Это наука, прямо здесь!
Меня мотивируют люди, которые как я, которые борются за те же вещи. Я заряжаюсь гораздо сильнее от них, чем когда пытаюсь доказать чью-то неправоту. Ведь это опустошает. Но быть гомосексуалом и добиваться такого успеха на чемпионате мира, особенно в месяц гордости, – для меня это очень приятно», – заявила Рапино в интервью Guardian.
- Сборная США обыграла хозяек ЧМ француженок (2:1) и вышла в полуфинал турнира.
- Меган Рапино оформила дубль в этом матче.
- Ранее 33-летняя футболистка отказалась от визита в Белый дом в случае победы на ЧМ из-за отвращения к Дональду Трампу.
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