Лидер сборной США Меган Рапино заявила, что без представителей ЛГБТ-движения команда не была бы настолько сильной.

«Вперед, геи! Вам не выиграть турнир без гомосексуалов в команде – такого вообще никогда не случалось, ни разу. Это наука, прямо здесь!

Меня мотивируют люди, которые как я, которые борются за те же вещи. Я заряжаюсь гораздо сильнее от них, чем когда пытаюсь доказать чью-то неправоту. Ведь это опустошает. Но быть гомосексуалом и добиваться такого успеха на чемпионате мира, особенно в месяц гордости, – для меня это очень приятно», – заявила Рапино в интервью Guardian.

Сборная США обыграла хозяек ЧМ француженок (2:1) и вышла в полуфинал турнира.

Меган Рапино оформила дубль в этом матче.

Ранее 33-летняя футболистка отказалась от визита в Белый дом в случае победы на ЧМ из-за отвращения к Дональду Трампу.

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