Nike продал рекордное количество футболок женской сборной США. Они популярнее мужских джерси

Nike продал рекордное количество футболок женской сборной США во время проходящего во Франции чемпионата мира.

По информации Business Insider, за сезон футболок женской сборной Америки оказалось продано больше, чем любой другой команды, включая мужские. Выручка компании в женском сегменте увеличилась на 11% и достигла 6,5 миллиардов евро.

«Джерси женской сборной США сейчас – футбольный трикотаж номер один, когда-либо продававшийся на сайте Nike за один сезон. Трудно не оценить важность этого года для продвижения», – заявил гендир компании Марк Паркер.

2 июля американки сыграют в полуфинале со сборной Англии.

Женская сборная США – трехкратные чемпионки мира.

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