Звезда сборной США Алекс Морган отпраздновала победный гол в полуфинале женского чемпионата мира, показав, что она пьет из кружки.

Все голы в матче Англия – США (1:2) уместились в первые полчаса. Морган, забившая яркий мяч головой, сделала референс к процессу употребления чая, который обычно ассоциируют с Англией.

Один из пользователей твиттера предположил, что празднование Морган было отсылкой к Бостонскому чаепитию – акции протеста американских колонистов в ответ на действия британского правительства, случившейся в декабре 1773 года.

Это событие послужило толчком к Американской революции, в результате которой тринадцать колоний получили независимость от Британской империи. Версию о том, что Морган имела в виду именно это событие, подтвердил официальный твиттер женской сборной США.

Во втором полуфинале женского ЧМ сыграют сборные Нидерландов и Швеции.

Финальная игра состоится 7 июля в 18:00 мск.

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