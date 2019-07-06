Британская актриса Софи Тёрнер оценила жест американской футболистки Алекс Морган после победы команды США над Англией в полуфинале женского чемпионата мира.

«К сожалению, британки проиграли на чемпионате мира. Я очень горжусь этой командой, как горжусь и тем, что мы проиграли такой классной сборной. Алекс Морган, все хейтеры считают это неуважением. А для меня большая честь, что вы подумали обо мне и о тех, кто вас ненавидит. Просто эти миллениалы сидят дома и попивают чайный гриб. А я, на хрен, горжусь тобой, Алекс Морган. Поздравляю с победой и этим чертовым чаепитием», – сказала 23-летняя Тёрнер в инста-сториз.

После гола в ворота Англии Морган изобразила, что пьет чай. Это было отсылкой к Бостонскому чаепитию – акции протеста американских колонистов в ответ на действия британского правительства в XVIII веке.

Софи Тёрнер получила известность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Также среди ее успешных работ – фильм «Люди Икс».

Морган забила гол в ворота Англии и отпраздновала его жестом-отсылкой к Американской революции

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