Сборная США выиграла у сборной Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира – 2:0. Забитыми мячами в прошедшей игре отметились Меган Рапино (с пенальти) и Роуз Лавель.

Рапино – та самая девушка, которая во время турнира резко раскритиковала лидера США Дональда Трампа. На вопрос интервьюера, пойдет ли она в Белый дом в случае победы на ЧМ, Меган заявила буквально следующее: «Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, меня там точно не будет. Хотя нас все равно не собираются приглашать. Сильно сомневаюсь, что позовут».

В ответ на грубые слова футболистки Трамп заявил, что ей не стоит проявлять неуважение по отношению к стране, Белому дому и американскому флагу. При этом президент Штатов заочно пригласил женскую сборную к себе в резиденцию – еще до того, как девушки завоевали титул лучших футболисток в мире.

В матче за третье место сборная Англии уступила сборной Швеции (1:2).

Сборная США стала чемпионом мира в четвертый раз.

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