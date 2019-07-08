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Алекс Морган потверкала после победы на чемпионате мира

Алекс Морган потверкала после победы на чемпионате мира
Eurosport

41 мин. назад

В отличие от Ады Хёгерберг, она не стеснялась.

Американская футболистка Алекс Морган после победы на женском чемпионате мира-2019 станцевала в раздевалке тверк.

30-летняя нападающая не стеснялась в проявлении радости и бурно праздновала успех своей команды.

  • В финале американки обыграли сборную Голландии со счетом 2:0, это их четвертая победа на ЧМ.
  • Морган забила на турнире пять мячей и отдала три ассиста.
  • На церемонии награждения «Золотым мячом» в декабре 2018 года норвежская футболистка Ада Хёгерберг отказалась тверкать, когда об этом попросил ведущий.

Морган забила гол в ворота Англии и отпраздновала его жестом-отсылкой к Американской революции

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