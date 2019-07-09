Американский рэпер Снуп Догг заявил, что женская сборная США заслуживает больших призовых за победу на чемпионате мира-2019.

«Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют. Они даже не могут пройти гребаный первый раунд. Черт, дайте дамочкам призовые!

Женщинам нужно заплатить по 500 тысяч долларов каждой. Так говорит Снуп Догг», – приводит слова музыканта TMZ.

За победу на ЧМ американки получили по 260 тысяч долларов. Мужчинам за аналогичный успех полагается 1,1 млн долларов.

Снуп Догг неправ в одном моменте: в 2002 году мужская сборная США выходила в четвертьфинал на ЧМ-2002.

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