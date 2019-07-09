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Снуп Догг – о мужской сборной США: «Гребаные мужики ни хрена не выигрывают. Заплатите дамочкам!»
Конфликт, характерный для тенниса, перекинулся на футбол.
Американский рэпер Снуп Догг заявил, что женская сборная США заслуживает больших призовых за победу на чемпионате мира-2019.
«Жалкие гребаные мужики из сборной США никогда ни хрена не выигрывали и не выиграют. Они даже не могут пройти гребаный первый раунд. Черт, дайте дамочкам призовые!
Женщинам нужно заплатить по 500 тысяч долларов каждой. Так говорит Снуп Догг», – приводит слова музыканта TMZ.
- За победу на ЧМ американки получили по 260 тысяч долларов. Мужчинам за аналогичный успех полагается 1,1 млн долларов.
- Снуп Догг неправ в одном моменте: в 2002 году мужская сборная США выходила в четвертьфинал на ЧМ-2002.
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