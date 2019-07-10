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Футболистка сборной США отпраздновала победу на ЧМ страстным поцелуем с подругой

Футболистка сборной США отпраздновала победу на ЧМ страстным поцелуем с подругой
Eurosport

1 час назад

Страсть на футбольном поле.

Футболистка сборной США Келли О'Хара горячо отметила победу в финале чемпионата мира среди женщин.

Девушка подбежала к трибунам и страстно поцеловала подругу, которая была среди зрителей.

  • Американки в финале обыграли сборную Голландии со счетом 2:0.
  • За победу на ЧМ американки получили по 260 тысяч долларов. Мужчинам за аналогичный успех полагается 1,1 млн долларов.

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