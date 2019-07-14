Американская певица Дженнифер Лопес необычным образом поздравила одну из футболисток сборной США с победой на чемпионате мира.

Карли Ллойд была одной из слушательниц концерта в Нью-Йорке. Лопес пригласила ее подняться на сцену и предложила сесть на стул в форме туфли. «У меня есть для тебя маленький подарок. Готова ли ты к нему?» – спросила певица, чьи слова передает Vulture.

После утвердительного ответа футболистки на сцене появились танцовщицы из труппы Джей Ло. Под песню «Birthday Sex» они исполнили для Ллойд страстный танец.

16 июля Ллойд отпразднует 37-й день рождения.

В финале ЧМ-2019 американки обыграли сборную Голландии (2:0) и взяли титул в четвертый раз. Для Карли это второе золото.

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