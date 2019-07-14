Джей Ло исполнила страстный танец для футболистки сборной США
Подарок за победу на ЧМ.
Американская певица Дженнифер Лопес необычным образом поздравила одну из футболисток сборной США с победой на чемпионате мира.
Карли Ллойд была одной из слушательниц концерта в Нью-Йорке. Лопес пригласила ее подняться на сцену и предложила сесть на стул в форме туфли. «У меня есть для тебя маленький подарок. Готова ли ты к нему?» – спросила певица, чьи слова передает Vulture.
После утвердительного ответа футболистки на сцене появились танцовщицы из труппы Джей Ло. Под песню «Birthday Sex» они исполнили для Ллойд страстный танец.
- 16 июля Ллойд отпразднует 37-й день рождения.
- В финале ЧМ-2019 американки обыграли сборную Голландии (2:0) и взяли титул в четвертый раз. Для Карли это второе золото.
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