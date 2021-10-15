Женская сборная Демократической Республики Конго (U20) вынуждена была заночевать на улице столицы Камеруна Яунде после того, как конголезская федерация не заплатила за их отель.

«Заставляет задуматься, где деньги, предназначенные для финансирования женского футбола?» – возмутился в твиттере Йонас Баер-Хоффманн, генеральный секретарь международного союза профессиональных футболистов (Fifpro).

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Утром девушки на улице же провели тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу ЧМ-2022.

ЧМ до 20 лет среди девушек пройдет в Коста-Рике в августе 2022 года.

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