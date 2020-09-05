Бывший министр спорта РФ и экс-глава РФС Виталий Мутко рассказал о реакции президента Владимира Путина на легендарное поражение сборной России от Португалии со счетом 1:7.

«Когда Владимир Путин дал добро на чемпионат мира? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли (1:7) Португалии в 2004 году, меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – цитирует 61-летнего Мутко «Матч ТВ».

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  • Россия проиграла Португалии в рамках квалификации на ЧМ-2006. Сборная заняла третье место в группе и не попала на турнир.
  • В 2018 году в России состоялся чемпионат мира. Национальная команда дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.

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