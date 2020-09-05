«Когда Владимир Путин дал добро на чемпионат мира? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли (1:7) Португалии в 2004 году, меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», – цитирует 61-летнего Мутко «Матч ТВ».