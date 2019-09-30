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Генпрокурор Ирана назвал требование ФИФА пустить женщин на футбол продуманным заговором врагов
Нет, ну пора прекращать эти странные традиции.
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтарези недоволен требованием ФИФА разрешить иранским женщинам посещать футбольные матчи.
«Давление ФИФА – еще один продуманный заговор врагов», – цитирует Монтарези kurdistan24, ссылаясь на информационное агентство Tasnim. Генпрокурор добавил, что у ФИФА нет законных полномочий указывать Тегерану, разрешать ли женщинам ходить на игры мужских команд.
22 сентября президента ФИФА Джанни Инфантино заявил, что получил от Ирана гарантии: его заверили, что на следующей игре сборной женщины смогут присутствовать на трибунах.
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