Генпрокурор Ирана назвал требование ФИФА пустить женщин на футбол продуманным заговором врагов

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтарези недоволен требованием ФИФА разрешить иранским женщинам посещать футбольные матчи.

«Давление ФИФА – еще один продуманный заговор врагов», – цитирует Монтарези kurdistan24, ссылаясь на информационное агентство Tasnim. Генпрокурор добавил, что у ФИФА нет законных полномочий указывать Тегерану, разрешать ли женщинам ходить на игры мужских команд.

22 сентября президента ФИФА Джанни Инфантино заявил, что получил от Ирана гарантии: его заверили, что на следующей игре сборной женщины смогут присутствовать на трибунах.

Иран сыграет следующий домашний матч 10 октября против Камбоджи в рамках отбора на ЧМ-2022.

Недавно иранская фанатка подожгла себя в знак протеста и скончалась от ожогов.

Игроки тегеранского клуба поддержали девушку, которая сожгла себя из-за запрета ходить на футбол

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