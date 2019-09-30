Getty Images

Генпрокурор Ирана назвал требование ФИФА пустить женщин на футбол продуманным заговором врагов

Генпрокурор Ирана назвал требование ФИФА пустить женщин на футбол продуманным заговором врагов
Eurosport

1 час назад

Нет, ну пора прекращать эти странные традиции.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтарези недоволен требованием ФИФА разрешить иранским женщинам посещать футбольные матчи.

«Давление ФИФА – еще один продуманный заговор врагов», – цитирует Монтарези kurdistan24, ссылаясь на информационное агентство Tasnim. Генпрокурор добавил, что у ФИФА нет законных полномочий указывать Тегерану, разрешать ли женщинам ходить на игры мужских команд.

22 сентября президента ФИФА Джанни Инфантино заявил, что получил от Ирана гарантии: его заверили, что на следующей игре сборной женщины смогут присутствовать на трибунах.

  • Иран сыграет следующий домашний матч 10 октября против Камбоджи в рамках отбора на ЧМ-2022.
  • Недавно иранская фанатка подожгла себя в знак протеста и скончалась от ожогов.

Игроки тегеранского клуба поддержали девушку, которая сожгла себя из-за запрета ходить на футбол

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

ЧМ. Квалификация. Азия

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте