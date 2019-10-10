Иранских женщин пустили на стадион впервые с 1981 года

Женщин в Иране пустили на футбольные стадион впервые с 1981 года – они посетили матч отбора ЧМ-2022 между национальной сборной и командой Камбоджи.

Девушкам выделили отдельную трибуну, на которой они поддерживали команду.

Иранские власти запрещали женщинам посещать стадионы – решение пришлось пересмотреть под давлением ФИФА.

Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик.

Иранские женщины смогут посещать матчи квалификации к ЧМ-2022. ФИФА настояла на отмене запрета

Качай приложение Eurosport для iOS или Android