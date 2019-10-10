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Иранских женщин пустили на стадион впервые с 1981 года
Дамы увидели разгромную победу своей команды.
Женщин в Иране пустили на футбольные стадион впервые с 1981 года – они посетили матч отбора ЧМ-2022 между национальной сборной и командой Камбоджи.
Девушкам выделили отдельную трибуну, на которой они поддерживали команду.
- Иранские власти запрещали женщинам посещать стадионы – решение пришлось пересмотреть под давлением ФИФА.
- Иран разгромил Камбоджу со счетом 14:0, нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик.
Иранские женщины смогут посещать матчи квалификации к ЧМ-2022. ФИФА настояла на отмене запрета
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