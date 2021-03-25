Таджикистан - Монголия

Футбол, ЧМ. Квалификация. Азия. Следите за матчем Таджикистан – Монголия на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Usmon Toshev или Rastislav Bôzik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таджикистан и Монголия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Таджикистан и Монголия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

