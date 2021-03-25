Таджикистан
    -
    16:00
    25.03.21
    Памир
    Монголия
      ЧМ. Квалификация. Азия • Группа F
      Календарь
      Перед матчем

      Таджикистан - Монголия

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Азия. Следите за матчем Таджикистан – Монголия на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Usmon Toshev или Rastislav Bôzik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таджикистан и Монголия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Таджикистан и Монголия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет