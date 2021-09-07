Китай
    -
    18:00
    07.09.21
    Халифа
    Япония
      ЧМ. Квалификация. Азия • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Китай - Япония

      Футбол. Следите за матчем Китай – Япония на Eurosport.ru! 7 сентября 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ли Те или Хадзиме Мориясу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай и Япония и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Китай и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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