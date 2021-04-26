Из-за мегазакрытости Северная Корея окружена мифами. С одной стороны, страна максимально приблизилась к оруэловскому образцу государства из «1984», с другой, комфортно сосуществует рядом с либеральными соседями, а иногда даже выпускает милые ролики на государственном ТВ. Мировые медиа часто пишут про КНДР дикие истории, которые зачастую даже не опровергаются: у страны нет своего Дмитрия Пескова, он ей не особо нужен. Зловещий имидж ядерной державы с улыбчивым лидером Ким Чен Ыном – две базовые вещи, которые все знают о государстве. Остальную информацию местная Трудовая партия считает лишней.

В 2010 году Северная Корея во второй раз в истории попала в финальную часть чемпионата мира. Готовить команду решили на государственном уровне: глава футбольной федерации Ким Чжонсу признался, что путевкой в ЮАР команда обязана Ким Чен Ыну. Ведь именно генсек партии давал тактические советы. В финальном турнире они не сработали: КНДР проиграла три матча в группе с общей разницей мячей 1-12. Вряд ли об этом узнали местные жители, так как госканалы не показывали ЧМ, ограничиваясь позитивными хайлайтами матчей сборной. После вылета в руководстве страны нашли и виновного в таком выступлении: оказалось, главный тренер Ким Чонхон неверно донес идеи генсекретаря до команды, поэтому его сначала исключили из состава партии, а потом отправили на принудительные работы на шахты.

Еще более дикая история произошла на первом для Северной Кореи чемпионате мира 1966 года. Страна даже после официального окончания корейской войны убеждала своих граждан, что боевые действия продолжаются, и таким образом оправдывала низкий уровень жизни. Спорт не мог стать идеологическим способом влияния, так как на него просто не было денег. А создавать фейковую историю о победах на разных турнирах почему-то не стали. Участие сборной в отборе к ЧМ было формальностью. Команду собирали по принципу лучших игроков заводов и фабрик – логика и селекция отходили на второй план. Считали, что команда быстро вылетит, а футболисты вернутся к основной работе. Но множество связанных друг с другом событий привели к тому, что корейцы поехали в Англию. Сначала ФИФА отстранила от участия в отборе ЮАР из-за апартеида, но республику поддержали другие африканские сборные. Контитент бойкотировал ЧМ. И так как азиатская и африканская зоны разыгрывали путевку на ЧМ, у КНДР среди конкурентов остались только Австралия и Южная Корея. Последние отказались играть из-за переноса матчей из Японии в Камбоджу, а Австралия привезла на две игры людей, больше похожих на серфингистов. Юркие корейцы их перебегали, победили в обеих встречах и из-за отсутствия соперника в суперфинале от Африки завоевали право сыграть на ЧМ.

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Северная Корея 1966 Фото: Eurosport





Недавних сотрудников фабрик и заводов тут же зачислили в спортроту. Поучаствовал в подготовке (заложил традицию для следующих поколений) и лидер страны Ким Ир Сен. Он адекватно оценивал силу полупрофессионалов, не углублялся в тактические нюансы и призвал команду выиграть хотя бы один матч. Пока корейцы готовились к поездке, в Англии делали все, чтобы отказать гостям в визах. На тот момент британцы не признавали самого факта существования КНДР как отдельного государства. Однако ФИФА бросила на острова месседж: либо турнир проводится со всеми участниками, либо не проводится вообще. Победили как всегда деньги: затраты на проведение ЧМ перебили все околополитические идеи. Сборная КНДР получила визы, приехала в Британию (правда, во время полета, тренировок и других мероприятий игрокам было запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме друг друга) и готовилась к первому матчу с СССР. А букмекеры принимали на команду ставки: на выход в плей-офф давали коэффициент 60.

В первой игре СССР закинула три гола сопернику. Игру вытащили исключительно за счет антропометрии: корейцы быстро бегали, технично играли, но ничего не противопоставили массе и силе.

Дальше матч с Чили, где КНДР было явно проще – ничья стала закономерным итогом. И, наконец, Италия – один из фаворитов турнира. Им хватило бы ничьи для выхода из группы, и перед игрой никто не воспринимал восточную сборную всерьез. Итальянцы мощно начали, могли забить несколько мячей, но тащил голкипер Ри Чаньмен. Дальше травмировался капитан и лидер европейцев Джакомо Бульгарелли, замен еще не существовало, поэтому сборная доигрывала в меньшинстве. И в этот момент корейцы вспомнили, что умеют лучше всего: долго и быстро бегать, провоцируя на ошибки. В конце первого тайма Пак Дуик забил единственный мяч.

Итальянцы полетели к себе с позором, дома их встретили залпом яиц, а следующим соперником КНДР уже в четвертьфинале стала Португалия с Эйсебио и другими звездами. К 25-й минуте КНДР вела 3:0. Казалось, они вот-вот окончательно похоронят европейский футбол. Однако в отличие от итальянцев португальцы взяли себя в руки, Эйсебио сделал покер, итоговая победа 5:3 отправила Северную Корею домой.

Дальше начались главные ужасы: как утверждал французский политолог Пьер Ригуло, после возвращения всех футболистов посадили в тюрьму. Причина даже не в поражении от Португалии, а в вечеринке, которую закатили игроки после матча с Италией. Этого в Партии простить не могли. Правда, уже в 90-е миф про громкую вечеринку развеяли: британский режиссер Дэниэл Гордон, получивший возможность снять документальный фильм про ту команду в КНДР, нашел бармена, обслуживавшего игроков. Он признался, что алкоголя на столах не было, а футболисты выпили месячный запас содовой.

Информация про тюрьмы тоже оказалась преувеличена. Игроков действительно ждали санкции из-за поражения в четвертьфинале. Некоторых выслали из столицы, лишили льгот и званий, а кого-то отправили в лагеря. Все дело в том, что делегация Северной Кореи стала опасной для остального общества хотя бы потому, что могла рассказать о реальной жизни за границей, что недопустимо при режиме Кимов.

Но высылка длилась недолго. Руководство партии, судя по всему, недооценило влияние, которое оказали футболисты на мировое сообщество. Крупные медиа бесконечно делали запросы на интервью, режиссеры хотели снять про героев фильм, поэтому вскоре команду вернули в Пхеньян. Пак Дуик после нескольких лет работы лесорубом получил пост председателя легкоатлетического комитета, а в 1976 году повез КНДР в качестве главного тренера на Олимпийские игры. Сейчас 77-летний Пак – директор главного стадиона страны Имени 1 мая. Сам он всегда опровергал репрессии по отношению к футболистам. Про остальных героев сборной известно мало: государственные медиа сообщали, что многие из них получили государственные посты, они часто появляются на памятных мероприятиях и фотографиях. Правда, существует теория, что это совсем другие люди. Ведь ни одного полноценного интервью никто из них так и не дал. А в том самом фильме Гордона они просто молчали, главным спикером стал Пак Дуик, которого сейчас воспринимают как главного спортсмена страны.

КНДР не сыграет на ЧМ-2022, так как не прошла отбор. Выходит, жутких историй про футбол в стране в ближайшие годы мы не увидим.

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