В преддверии матча отбора на ЧМ-2022 с Мьянмой стало известно, что ворота сборной Киргизии снова будет защищать полевой игрок: все три вратаря сборной сдали положительные тесты на коронавирус.
В матче против сборной Монголии на ворота поставили защитника Айзара Акматова, чтобы избежать технического поражения. Однако после встречи Акматов тоже сдал положительный тест на COVID-19. На игру с Мьянмой на позицию вратаря назначили нападающего Эрниста Батырканова.
23-летний Батырканов проводит девятый матч в составе сборной, его рост – 183 см. Молодой форвард еще не успел отличиться за национальную команду, но, похоже, свой первый сэйв в сборной он сделает раньше, чем забьет.
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Ожидается, что на игру с Японией Киргизский футбольный союз направит резервного вратаря Павла Матяша.
- 23-летний Батырканов сейчас выступает за казахстанский клуб «Кызыл Жар СК Петропавловск».
- В сборной Киргизии восемь человек не могут играть из-за коронавируса.
(Фото: инстаграм сборной Киргизии)
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