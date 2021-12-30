Министерство спорта Китая выпустило постановление, согласно которому футболистам сборной запрещено набивать новые татуировки. При этом уже имеющиеся тату членам национальной команды рекомендуется свести.
В команды до 20 лет и младше теперь запрещено вызывать футболистов с татуировками. Отмечается, что во время тренировок тату должны быть закрыты – с 2018 года футболистов обязали закрывать татуировки длинным рукавом во время матчей.
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Источник: Mathrubhumi.
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