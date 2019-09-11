Сын экс-игрока сборной Англии Гари Линекера Харри стал жертвой нападения во время футбольного матча между сборными Сьерра-Леоне и Либерии. Игра квалификации ЧМ-2022 проходила во Фритауне – столице Либерии.

«Мой сын Харри снимал видео в Сьерра-Леоне, он пробыл там несколько дней. Они проводили съемки в раздевалках, снимали фанатов. Мой Харри едва не лишился жизни, это был ужасный момет. Беспорядки начались после матча – люди кидались камнями. Харри был с оператором и монтажером, но когда все это началось, отделился от них и спрятался в тоннеле.

Там его догнали фанаты, человек 50-60. Они срывали с него одежду, забрали телефон и все вещи из карманов. Он очень испугался, ему показалось, что в руках одного из нападавших был нож. Но там был вооруженный охранник со щитом, и Харри за него спрятался. Этот парень спас его и отвел в безопасное место. Сейчас с ним все в порядке, он едет домой», – цитирует Линекера-старшего Mirror.

Сборная Сьерра-Леоне победила Либерию со счетом 1:0, но для выхода в следующий раунд квалификации было необходимо забить еще один мяч. У капитана команды не получилось реализовать пенальти в добавленное время, и на стадионе начались беспорядки.

Старшему Линекеру сейчас 58 лет, он работает экспертом на Sky Sports.

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