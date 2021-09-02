Нигер
    -
    19:00
    02.09.21
    Grand Stade de Marrakech
    Буркина-Фасо
      ЧМ. Квалификация. Африка • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Нигер - Буркина-Фасо

      Футбол. Следите за матчем Нигер – Буркина-Фасо на Eurosport.ru! 2 сентября 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жан-Мишель Кавалли или Kamou Malo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигер и Буркина-Фасо и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Нигер и Буркина-Фасо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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