Кот-д'Ивуар
    -
    22:00
    06.09.21
    Stade Olympique d'Ebimpé
    Камерун
      ЧМ. Квалификация. Африка • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Кот-д'Ивуар - Камерун

      Футбол. Следите за матчем Кот-д'Ивуар – Камерун на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Patrice Beaumelle или Антонио Концейчао? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кот-д'Ивуар и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Кот-д'Ивуар и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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