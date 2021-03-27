Британские Виргинские острова - Гватемала

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Британские Виргинские острова – Гватемала на Eurosport.ru! 28 марта 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, John Reilly или Marvin Amarini Villatoro? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Британские Виргинские острова и Гватемала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Британские Виргинские острова и Гватемала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

