Кюрасао
    -
    1:00
    26.03.21
    Эргилио Хато
    Сент-Винсент и Гренадины
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Кюрасао - Сент-Винсент и Гренадины

      Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Кюрасао – Сент-Винсент и Гренадины на Eurosport.ru! 26 марта 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гус Хиддинк или Kendale Mercury? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кюрасао и Сент-Винсент и Гренадины и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кюрасао и Сент-Винсент и Гренадины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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