Гватемала - Куба

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Гватемала – Куба на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гватемала и Куба и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гватемала и Куба, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

