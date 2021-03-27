о-ва Теркс и Кайкос
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    23:30
    27.03.21
    Estadio Panamericano
    Никарагуа
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      о-ва Теркс и Кайкос - Никарагуа

      Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем о-ва Теркс и Кайкос – Никарагуа на Eurosport.ru! 27 марта 2021 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Omar Edwards или Juan Vita? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу о-ва Теркс и Кайкос и Никарагуа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются о-ва Теркс и Кайкос и Никарагуа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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