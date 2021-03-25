Никарагуа - Сент-Люсия

Футбол, ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ. Следите за матчем Никарагуа – Сент-Люсия на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Никарагуа и Сент-Люсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Никарагуа и Сент-Люсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

