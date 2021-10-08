США
    -
    2:30
    08.10.21
    Q2 Stadium
    Ямайка
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
      Групповой этап
      Перед матчем

      США - Ямайка

      Футбол. Следите за матчем США – Ямайка на Eurosport.ru! 8 октября 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Теодор Уитмор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Ямайка и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются США и Ямайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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