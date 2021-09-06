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- 2-ой тайм
- СьебатшоДе ла Фуэнте83'
- ЛетгетРолдан83'
- AaronsonСарджент83'
- КайеХатчинсон77'
- ДэвисОсорио76'
- Адамс69'
- Кайе68'
- ЛаринДэвид64'
- ХойлеттBuchanan64'
- Ларин62'
- KennedyMiller58'
- Aaronson55'
- 1-ый тайм
- ДестЙедлин44'
- Брукс32'
- Сьебатшо29'
- Лэйриа28'
Перед матчем
США - Канада
Футбол. Следите за матчем США – Канада на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Джон Хердман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Канада и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются США и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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