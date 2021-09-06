США
Завершено
0
1
-
1
0
3:00
06.09.21
Эл Пи Филд
Канада
ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
Групповой этап
  • 2-ой тайм
  • США
  • Канада
  • СьебатшоДе ла Фуэнте
    83'
  • ЛетгетРолдан
    83'
  • AaronsonСарджент
    83'
  • КайеХатчинсон
    77'
  • ДэвисОсорио
    76'
  • Адамс
    69'
  • Кайе
    68'
  • ЛаринДэвид
    64'
  • ХойлеттBuchanan
    64'
  • Ларин
    62'
  • KennedyMiller
    58'
  • Aaronson
    55'
  • 1-ый тайм
  • США
  • Канада
  • ДестЙедлин
    44'
  • Брукс
    32'
  • Сьебатшо
    29'
  • Лэйриа
    28'
Перед матчем

США - Канада

Футбол. Следите за матчем США – Канада на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Грегг Берхолтер или Джон Хердман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Канада и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются США и Канада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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