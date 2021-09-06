Ямайка
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    1:00
    06.09.21
    National Stadium
    Панама
    ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
    Групповой этап
    • 2-ой тайм
    • Ямайка
    • Панама
    • Николсон
      89'
    • Уотерман
      82'
    • БарсенасAyarza
      76'
    • HardingПауэлл
      70'
    • АнтониоНиколсон
      70'
    • ДэвисАриано
      65'
    • РодригесСтефенс
      56'
    • КвинтероYanis
      56'
    • Перерыв
    • Ямайка
    • Панама
    • БлэкбернУотерман
      45'
    • МоррисонWilliams
      45'
    • РейдФлеммингс
      45'
    • 1-ый тайм
    • Ямайка
    • Панама
    • Блэкберн
      39'
    • Andrade
      14'
    Перед матчем

    Ямайка - Панама

    Футбол. Следите за матчем Ямайка – Панама на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Теодор Уитмор или Томас Кристиансен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ямайка и Панама и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Ямайка и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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