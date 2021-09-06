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- 2-ой тайм
- Николсон89'
- Уотерман82'
- БарсенасAyarza76'
- HardingПауэлл70'
- АнтониоНиколсон70'
- ДэвисАриано65'
- РодригесСтефенс56'
- КвинтероYanis56'
- Перерыв
- БлэкбернУотерман45'
- МоррисонWilliams45'
- РейдФлеммингс45'
- 1-ый тайм
- Блэкберн39'
- Andrade14'
Перед матчем
Ямайка - Панама
Футбол. Следите за матчем Ямайка – Панама на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Теодор Уитмор или Томас Кристиансен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ямайка и Панама и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Ямайка и Панама, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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