Коста-Рика
    Завершено
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    0
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    2:00
    06.09.21
    Насьональ де Коста-Рика
    Мексика
    ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
    Групповой этап
    • 2-ой тайм
    • Коста-Рика
    • Мексика
    • BlancoУостон
      89'
    • РуисMontenegro
      81'
    • ЛеалФуллер
      81'
    • ГуардадоРомо Баррон
      76'
    • Альварес
      75'
    • Монтес
      73'
    • Фунес МориМартин
      71'
    • КоронаАльварадо
      71'
    • Гусман
      68'
    • МойяМарин
      65'
    • Перерыв
    • Коста-Рика
    • Мексика
    • ОвьедоКэмпбелл
      45'
    • 1-ый тайм
    • Коста-Рика
    • Мексика
    • Гальярдо
      45'
    • Пинеда (P)
      45'
    • Мойя
      42'
    • ВегаПинеда
      41'
    • Кальво
      37'
    • Blanco
      35'
    Перед матчем

    Коста-Рика - Мексика

    Футбол. Следите за матчем Коста-Рика – Мексика на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Луис Фернандо Суарес или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коста-Рика и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Коста-Рика и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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