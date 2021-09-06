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- 2-ой тайм
- BlancoУостон89'
- РуисMontenegro81'
- ЛеалФуллер81'
- ГуардадоРомо Баррон76'
- Альварес75'
- Монтес73'
- Фунес МориМартин71'
- КоронаАльварадо71'
- Гусман68'
- МойяМарин65'
- Перерыв
- ОвьедоКэмпбелл45'
- 1-ый тайм
- Гальярдо45'
- Пинеда (P)45'
- Мойя42'
- ВегаПинеда41'
- Кальво37'
- Blanco35'
Перед матчем
Коста-Рика - Мексика
Футбол. Следите за матчем Коста-Рика – Мексика на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Луис Фернандо Суарес или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коста-Рика и Мексика и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Коста-Рика и Мексика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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