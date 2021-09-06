Сальвадор
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    2:00
    06.09.21
    Estadio Cuscatlán
    Гондурас
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
      Групповой этап
      • 2-ой тайм
      • Сальвадор
      • Гондурас
      • РодригезПинеда
        90'
      • Домингес
        90'
      • Hernández
        90'
      • ЭнрикесHernández
        90'
      • MonterrozaМорено
        90'
      • ГарсияАрриага
        86'
      • РубиоSolano
        86'
      • РивасВеласкес
        65'
      • СавалетаДомингес
        63'
      • СеренПерес
        58'
      • РивасMartínez
        58'
      • Перерыв
      • Сальвадор
      • Гондурас
      • КиотоРодригез
        45'
      • 1-ый тайм
      • Сальвадор
      • Гондурас
      • Савалета
        22'
      • Гарсия
        16'
      Перед матчем

      Сальвадор - Гондурас

      Футбол. Следите за матчем Сальвадор – Гондурас на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хьюго Перез или Фабиан Които? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сальвадор и Гондурас и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сальвадор и Гондурас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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