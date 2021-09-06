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- 2-ой тайм
- РодригезПинеда90'
- Домингес90'
- Hernández90'
- ЭнрикесHernández90'
- MonterrozaМорено90'
- ГарсияАрриага86'
- РубиоSolano86'
- РивасВеласкес65'
- СавалетаДомингес63'
- СеренПерес58'
- РивасMartínez58'
- Перерыв
- КиотоРодригез45'
- 1-ый тайм
- Савалета22'
- Гарсия16'
Перед матчем
Сальвадор - Гондурас
Футбол. Следите за матчем Сальвадор – Гондурас на Eurosport.ru! 6 сентября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хьюго Перез или Фабиан Които? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сальвадор и Гондурас и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Сальвадор и Гондурас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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