Гондурас
    -
    3:05
    08.10.21
    Эстадио Олимпико
    Коста-Рика
      ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ • 3-й раунд
      Групповой этап
      Перед матчем

      Гондурас - Коста-Рика

      Футбол. Следите за матчем Гондурас – Коста-Рика на Eurosport.ru! 8 октября 2021 года в 03:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабиан Които или Луис Фернандо Суарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гондурас и Коста-Рика и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гондурас и Коста-Рика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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