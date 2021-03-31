Вы помните самый теплый сон о путешествиях? Где из голубого океана выныривают дельфины, из золотого песка выглядывают небольшие ракушки, пальмы и архитектура на любой вкус: от разноцветных, но эстетичных домов до шведского минимализма. Все это есть в одном месте – на острове Кюрасао в Карибском море. Это автономная территория Королевства Нидерландов манит туристов со всей Европы хотя бы своим дико сочным инстаграмом , в котором можно надолго залипнуть. Но теперь есть и футбольный повод туда съездить. В августе 2020 года местную сборную возглавил Гус Хиддинк. Бывший главный тренер сборной России завершал карьеру еще в 2010-м, но с того момента поработал в разных частях мира: от «Челси» до олимпийской сборной Китая. В Азии у него не заладилось, результата не было, и федерация уволила тренера через год. А в декабре 2019 года ПСВ взял свою легенду на роль консультанта. Дальше Гус ненадолго исчез из медиа, чтобы через полгода объявиться в Кюрасао.

«Это, может быть, и не очевидное решение, но было трудно сказать «нет». Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», – сказал Хиддинк в интервью для foxsports.nl.

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Правда, не всех это назначение порадовало. Бывший главный тренер сборной Кюрасао считает, что Гус его предал.

Как Хиддинк возглавил сборную Кюрасао?

После назначения Хиддинка на островах разгорелся локальный, но смердящий скандал. Ведь фото с футболкой национальной команды в руках голландца ожидал увидеть кто угодно, но не главный тренер этой сборной Ремко Бисентини. Соотечественник Гуса впервые в истории вывел команду в плей-офф Кубка КОНКАКАФ, где уступил в четвертьфинале США (0:1). За несколько дней до назначения Хиддинка он участвовал в презентационном ролике сборной к ЧМ-2022. А потом наступило 24 августа 2020-го. Бисентини признался, что о новостях ему сообщила дочь и он воспринял это как шутку. А позже назвал тот день одним из самых тяжелых в жизни.

Все дело в том, что изначально Гуса рекомендовала местная федерация в качестве звездного консультанта. Ремко согласился, считал, что это только поможет. И помимо Хиддинка предложил варианты Луи ван Гала и Берта ван Марвейка.

«В феврале 2020-го я открыто и неформально поговорил с Хиддинком у него дома. Спросил, как Гус видит ли роль советника, – сказал Бисентини в интервью getconcacafed.com . – Затем мы обсудили его роль консультанта в ПСВ, и он привел примеры, как выполнял работу там. Он сообщил, что подумает, соглашаться ли на роль консультанта. Это была его финальная мысль в разговоре».

После этого Гус не выходил на связь с Бисентини. Позже из медиа Ремко узнал, что федерация контактировала с Хиддинком еще в январе. То есть разговаривая с соотечественником, бывший коуч сборной России знал, что его хотят назначить главным тренером. Бисентини почувствовал, что его предали.

«Я разочарован в Хиддинке. Он знал, что у меня контракт до конца чемпионата мира, и вел со мной эту грязную игру. Если ему поступило предложение и он знал, что у меня контракт, можно позвонить и спросить меня об этом. У него было 7 месяцев, но он ничего не сделал. А самое странное, что весь этот коронавирусный период я провел в Кюрасао. И ни разу не получил никаких сигналов от федерации. Даже если бы они захотели назначить меня его помощником, я подумал бы над этим. Все-таки это великий тренер. Мне бы это не понравилось, но я люблю Кюрасао и хотел бы остаться в этой прекрасной сборной», – продолжил Бисентини.

Также Ремко утверждает, что после увольнения получил от федерации письмо со странным объяснением решения. Якобы его отношения с игроками не были рабочими. При этом футболисты после увольнения поддержали главного тренера, назвав действия федерации возмутительными.

Так зачем все-таки назначили Хиддинка?

В Голландии причинами такого шага считают то, что Гус сможет убедить игроков, имеющих право играть за Кюрасао, выбрать эту сборную, а не Нидерланды. Тем не менее, пока больших успехов нет. Тахит Чонг из «Манчестер Юнайтед» все еще играет за голландскую молодежку, как и близнецы Тимбер из «Аякса». Поэтому говорить, что в этом плане новый тренер лучше старого – глупость. Весь нынешний состав, где есть футболисты со многих европейских чемпионатов, собирал именно Бетитччини.

Главные звезды Кюрасао братья Бакуна – Леонардо играет за «Кардифф», а Жуниньо за «Хаддерсфилд». Есть игроки из португальской, греческой, голландской и даже словацкой лиг.

Возможно, федерация захотела ускорить рост, который был у сборной на протяжении последних лет. И пока в двух официальных матчах отбора к ЧМ под руководством Хиддинка национальная команда выиграла дважды – у Сент-Винсент и Гренадины (5:0) и Кубы (2:1). Конечно, этого недостаточно, чтобы получить путевку в Катар. Для этого предстоит показать себя на уровне Мексики, Коста-Рики, Гондураса, США и других топ-сборных конфедерации.

Зачем это самому Хиддинку? Если тренер убедит нескольких молодых игроков перейти в сборную Кюрасао, добьется с командой успеха, то ценник на футболистов резко взлетит. И Гус вместе с агентом могут поучаствовать в сделках. Голландец любит футбол и работу, но и деньги в его жизни играют не меньшую роль. На голландскую пенсию с его многочисленными увлечениями прожить непросто.

А вместо финала еще несколько фото Кюрасао

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