Голкипер сборной Гаити организовал эпичный привоз в свои ворота во время матча с Канадой. Жосуэ Дюверге странно ошибся в самом начале второго тайма.
Вратарь получил пас от защитника. Он попытался остановить мяч, но пропустил его между ног, а в попытке исправить ситуацию сделал только хуже – задел мяч левой ногой, из-за чего не смог выбить правой.
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- Канада победила со счетом 3:0. Еще по мячу забили Кайл Ларин и Джуниор Хойлетт.
- Матч проходил в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Канадцы обыграли гаитян во втором этапе.
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