Голкипер сборной Гаити организовал эпичный привоз в свои ворота во время матча с Канадой. Жосуэ Дюверге странно ошибся в самом начале второго тайма.

Вратарь получил пас от защитника. Он попытался остановить мяч, но пропустил его между ног, а в попытке исправить ситуацию сделал только хуже – задел мяч левой ногой, из-за чего не смог выбить правой.

Товарищеские матчи Сезон в Примере завершен, но Месси все равно бомбит хет-трики. Теперь за Аргентину 30/05/2018 В 14:56

Канада победила со счетом 3:0. Еще по мячу забили Кайл Ларин и Джуниор Хойлетт.

Матч проходил в рамках квалификации чемпионата мира-2022. Канадцы обыграли гаитян во втором этапе.

Товарищеские матчи Маскерано побил рекорд Дзанетти по матчам за сборную Аргентины 30/05/2018 В 05:18