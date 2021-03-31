Перу
    Прервано
    0
    -
    0
    4:00
    31.03.21
    Эстадио Насьональ
    Венесуэла
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Перу - Венесуэла

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Перу – Венесуэла на Eurosport.ru! 31 марта 2021 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рикардо Гарека или Жозе Пезейру? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перу и Венесуэла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Перу и Венесуэла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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