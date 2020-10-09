Парагвай
    -
    1:30
    09.10.20
    Дефенсорес дель Чако
    Перу
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Парагвай - Перу
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 9 октября 2020

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Парагвай – Перу на Eurosport.ru! 9 октября 2020 года в 01:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдуардо Бериссо или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парагвай и Перу и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Парагвай и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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