Перу
    -
    3:00
    14.10.20
    Эстадио Насьональ
    Бразилия
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Перу - Бразилия
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 14 октября 2020

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Перу – Бразилия на Eurosport.ru! 14 октября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рикардо Гарека или Тите? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Перу и Бразилия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Перу и Бразилия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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