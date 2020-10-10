Колумбия
    -
    2:30
    10.10.20
    Метрополитано Роберто Мелендес
    Венесуэла
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Колумбия - Венесуэла
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 10 октября 2020

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Колумбия – Венесуэла на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Венесуэла и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колумбия и Венесуэла, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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