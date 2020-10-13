Онлайн

Боливия - Аргентина

ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 13 октября 2020

Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Боливия – Аргентина на Eurosport.ru! 13 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сесар Фариас или Лионель Скалони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боливия и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боливия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

