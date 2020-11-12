Боливия
    -
    23:00
    12.11.20
    Эрнандо Силес
    Эквадор
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Боливия - Эквадор

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Боливия – Эквадор на Eurosport.ru! 12 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сесар Фариас или Густаво Альфаро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боливия и Эквадор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боливия и Эквадор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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