Уругвай
    -
    1:45
    09.10.20
    Сентенарио
    Чили
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Уругвай - Чили
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 9 октября 2020

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Уругвай – Чили на Eurosport.ru! 9 октября 2020 года в 01:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар Табарес или Рейнальдо Руэда? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уругвай и Чили и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уругвай и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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