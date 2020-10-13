Эквадор
    -
    0:00
    14.10.20
    Estadio Rodrigo Paz Delgado
    Уругвай
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Эквадор - Уругвай
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка - 14 октября 2020

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Южная Америка. Следите за матчем Эквадор – Уругвай на Eurosport.ru! 14 октября 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Густаво Альфаро или Оскар Табарес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эквадор и Уругвай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эквадор и Уругвай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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