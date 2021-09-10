Колумбия
    -
    2:00
    10.09.21
    Метрополитано Роберто Мелендес
    Чили
      ЧМ. Квалификация. Южная Америка • Регулярный
      Групповой этап
      Перед матчем

      Колумбия - Чили

      Футбол. Следите за матчем Колумбия – Чили на Eurosport.ru! 10 сентября 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рейнальдо Руэда или Мартин Ласарте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колумбия и Чили и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Колумбия и Чили, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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