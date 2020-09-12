Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что срок дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси истек.
На сайте ассоциации футбола Аргентины сообщается, что президент Клаудио Тапиа направил в КОНМЕБОЛ официальный запрос. В организации подтвердили, что 33-летний Месси доступен для заявки на ближайшие официальные матчи сборной, так как срок дисквалификации завершился.
Чемпионат Испании
«Барселоне» светит крах в этом сезоне. Месси не спасет
- Лео провинился на Кубке Америки летом 2019 года – он получил красную карточку в одном из матчей, а потом заявил о наличии коррупции в КОНМЕБОЛ.
- 8 октября Аргентина сыграет с Эквадором, 13 числа – с Боливией. Матчи пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.
Чемпионат Испании
Гризманн надеется, что они с Месси наладят взаимоотношения
Чемпионат Испании
Месси и Суарес тренировались в общей группе «Барселоны»