На сайте ассоциации футбола Аргентины сообщается, что президент Клаудио Тапиа направил в КОНМЕБОЛ официальный запрос. В организации подтвердили, что 33-летний Месси доступен для заявки на ближайшие официальные матчи сборной, так как срок дисквалификации завершился.